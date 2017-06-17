Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами...

Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена» —«Финал операции». Главную...

Дайан Крюгер получила роль в фильме Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...