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Сирано | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 13.01.22

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Все ролики фильма "Сирано" (7, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Сирано
Оригинальное название: Cyrano
Прокат в России фильма "Сирано": 3 февраля 2022 года
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» Голливуд » Мюзиклы
О фильме "Сирано":

Питер Динклэйдж в мюзикле Джо Райта по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

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Сирано:

Сирано
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

2021: Лучшее и худшее

Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию

Садоводы: Жизнь это не театр
У сериала небанальная, острая позиция: он оправдывает настоящих преступников и обесчеловечивает полицейские методы и судейскую систему

Камон Камон: Не забудь
Кино трогательное, спокойное, стремящееся одновременно к документальной честности и ностальгическому настроению

Искушение: Имя Розы
Верховен в своём байопике не стремится ни к особой натуралистичности повествования, ни к вящей биографичности, ни даже к собственно историчности

Непрощённая: Убийство на ферме
Чуждый британскому сюжету контекст свёл фильм к эмоциям двух сестёр, чем заметно выхолостил всё то, что тут творилось на экране
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