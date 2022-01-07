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Сирано | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 07.01.22

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Все ролики фильма "Сирано" (5, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Сирано
Оригинальное название: Cyrano
Прокат в России фильма "Сирано": 3 февраля 2022 года
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» Голливуд » Мюзиклы
О фильме "Сирано":

Питер Динклэйдж в мюзикле Джо Райта по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

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Сирано:

Сирано
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

2021: Лучшее и худшее

Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию

Непрощённая: Убийство на ферме
Чуждый британскому сюжету контекст свёл фильм к эмоциям двух сестёр, чем заметно выхолостил всё то, что тут творилось на экране

Чемпион мира: Защитить корону
Патриотический триллер о противостоянии молодого чемпиона и стареющего беглого гроссмейстера

Не смотрите вверх: Социальные медиа
Нас всех ждёт грустное и запоздалое осознание того, что ты не можешь избавиться от проблем, просто зажмурившись, как бы тебе не хотелось о них позабыть

Вестсайдская история: Перед рассветом
Случается, что эпоха ещё не полностью себя выразила, а Стивен Спилберг уже снял весьма точное её киновоплощение
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