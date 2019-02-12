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Название фильма: Проклятие плачущей

Оригинальное название: Curse of La Llorona

О фильме "Проклятие плачущей":

Джеймс Ван спродюсировал очередной персонажный ужастик формально не из вселенной «Заклятия», однако режиссёр Микаэль Чавес уже назначен режиссёром будущего «Заклятия 3», да и название фильма как бы намекает, что речь пойдёт о том же мире проклятых душ-призраков, на этот раз это утопившаяся детоубийца, охотящаяся на детей, оставленных без присмотра.

В главной роли: Линда Карделлини («Скорая помощь»).