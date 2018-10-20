  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Проклятие плачущей | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер-трейлер New :: 20.10.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Проклятие плачущей" (2, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Проклятие плачущей
Оригинальное название: Curse of La Llorona
Прокат в России фильма "Проклятие плачущей": 19 апреля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Проклятие плачущей":

Джеймс Ван спродюсировал очередной персонажный ужастик формально не из вселенной «Заклятия», однако режиссёр Микаэль Чавес уже назначен режиссёром будущего «Заклятия 3», да и название фильма как бы намекает, что речь пойдёт о том же мире проклятых душ-призраков, на этот раз это утопившаяся детоубийца, охотящаяся на детей, оставленных без присмотра.

В главной роли: Линда Карделлини («Скорая помощь»).

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаХэллоуинАкваменАладдинСтеклоРальф против интернетаХроники хищных городовКак приручить дракона 3
Недавние громкие новинки:
ХэллоуинГоголь. Страшная местьНастоящий детективОчень странные делаЧеловек, который убил Дон КихотаВеликий уравнитель 2Мама мия 2Миссия невыполнима 6: Последствия

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Ужас!":
Проклятие плачущей Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Клаустрофобы Русский трейлер
» Трейлер
Суспирия Отрывок 2
Хэллоуин О съёмках
22 июля О съёмках
Кладбище домашних животных Трейлер
» Русский трейлер
Хэллоуин Отрывок
» Дублированный TV-ролик
Основано на реальных событиях Русский трейлер
» Репортаж из Канн
» Трейлер
Проводник Трейлер 2
  
Новые трейлеры:
Проклятие плачущей Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Оверлорд О съёмках
Нарко Трейлер, 4 сезон
Клаустрофобы Русский трейлер
» Трейлер
Человек-паук: Через вселенные Музыкальное видео
Богемская рапсодия О съёмках 2
Робин Гуд: Начало Отрывок
Суспирия Отрывок 2
Девушка, которая застряла в паутине Промо-ролик
Хантер киллер Дублированный TV-ролик
Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда Промо-ролик
Ёлки Последние Промо-ролик 3
Наркокурьер Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 октябрь ноябрь декабрь 2019 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Проклятие плачущей:

Проклятие плачущей
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Хэллоуин: Говори с маской

Главным и чуть ли не единственным источником интереса становится Лори, которую Джейми Ли Кёртис играет примерно как пожилую Сару Коннор, если бы между первыми двумя «Терминаторами» прошло не 10 лет, а 40

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль: Погуляли
За время просмотра громкие режиссёры неоднократно приходят на ум, потому что Годдард играет на их поле их же приёмами

Веном: Доктор Веном и мистер Харди
Начиная с середины фильма на экране один непрерывный трюк пополам с шуткоюмором, что куда лучше насупленного комикса

Человек на Луне: На честном слове и на одном крыле
Интонация фильма звучит как мрачный пессимистический ответ космическому оптимизму Маска и Безоса, что для байопика несколько неожиданно

Галерея: Comic Con Russia 2018
4 октября в Москве открылся международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2018
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Проклятие плачущей, Curse of La Llorona new
постеров: 1
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

Робин Гуд: Начало, Robin Hood
постеров: +1, кадров: +10
» Отрывок

Оверлорд, Overlord
» О съёмках

Нарко, Narcos
» Трейлер, 4 сезон

19 октября, пятница

Клаустрофобы, Escape Room new
кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

Человек-паук: Через вселенные, Spider-Man: Into the Spider-Verse
» Музыкальное видео

Богемская рапсодия, Bohemian Rhapsody
» О съёмках 2
» Отрывок 2

Суспирия, Suspiria
» Отрывок 2

Девушка, которая застряла в паутине, Girl in the Spider's Web
» Промо-ролик

18 октября, четверг

Хантер киллер, Hunter Killer
» Дублированный TV-ролик

Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда, Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald
» Промо-ролик
» О съёмках 2

Ёлки Последние
» Промо-ролик 3

Наркокурьер, Mule
» Русский трейлер

17 октября, среда

Последствия, Aftermath new
кадров: 1
» Трейлер

Хэллоуин
Хэллоуин, Halloween
Прокат в России: 18 октября 2018 года
» О съёмках

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Хэллоуин», рецензия . «Веном», отзыв . «Эстаз», отзыв . Comic Con Russia, фото . «Мэнди», отзыв . «Непрощённый», отзыв . «Лучше звоните Солу», 4 сезон, отзыв . New York Comic Con, фото . «Звезда родилась», отзыв . «Чёрный клановец», отзыв . «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», рецензия . «Человек на Луне», отзыв . «Проклятие монахини», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Хэллоуин", "Смолфут", "Человек на Луне", "СуперБобровы. Народные мстители", "Веном", "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»", "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Без меня"
Новинки кино 2018: "Только не они", "Богемская рапсодия", "Хантер киллер", "Девушка, которая застряла в паутине", "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда", "Ральф против интернета", "Братья Систерс", "Робин Гуд: Начало", "Суспирия"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   