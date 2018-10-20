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Проклятие плачущей | Трейлеры
Русский тизер-трейлер New :: 20.10.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Проклятие плачущей
Оригинальное название: Curse of La Llorona
Прокат в России фильма "Проклятие плачущей": 19 апреля 2019 года
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О фильме "Проклятие плачущей":
Джеймс Ван спродюсировал очередной персонажный ужастик формально не из вселенной «Заклятия», однако режиссёр Микаэль Чавес уже назначен режиссёром будущего «Заклятия 3», да и название фильма как бы намекает, что речь пойдёт о том же мире проклятых душ-призраков, на этот раз это утопившаяся детоубийца, охотящаяся на детей, оставленных без присмотра.
В главной роли: Линда Карделлини («Скорая помощь»).
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