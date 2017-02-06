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Лекарство от здоровья, Лекарство для хорошего самочувствия / Лекарство для хорошего самочувствия | Трейлеры

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Ролик с Суперкубка New :: 06.02.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Лекарство от здоровья
Оригинальное название: Cure For Wellness
Прокат в России фильма "Лекарство от здоровья": 30 марта 2017 года
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» Голливуд » Триллеры
О фильме "Лекарство от здоровья":

Молодой амбициозный руководитель получает путёвку в оздоровительный центр в швейцарских Альпах, но в процессе отдыха приходит к выводу, что тут всё нечисто.

В главной роли: Дейн де Хаан.

Режиссёр: Гор Вербински.

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Лекарство от здоровья, Лекарство для хорошего самочувствия:

Лекарство от здоровья, Лекарство для хорошего самочувствия
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 7

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