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Лекарство от здоровья, Лекарство для хорошего самочувствия / Лекарство для хорошего самочувствия | Трейлеры

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Отрывок New :: 27.01.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Лекарство от здоровья
Оригинальное название: Cure For Wellness
Прокат в России фильма "Лекарство от здоровья": 30 марта 2017 года
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» Голливуд » Триллеры
О фильме "Лекарство от здоровья":

Молодой амбициозный руководитель получает путёвку в оздоровительный центр в швейцарских Альпах, но в процессе отдыха приходит к выводу, что тут всё нечисто.

В главной роли: Дейн де Хаан.

Режиссёр: Гор Вербински.

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Лекарство от здоровья, Лекарство для хорошего самочувствия:

Лекарство от здоровья, Лекарство для хорошего самочувствия
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

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Бондарчук снял мелодраму для девочек. Те же конфликты, те же герои, те же комичные ситуации. Только он обернул всё это в очень плохую фантастику с типа-сатирой

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