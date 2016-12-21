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Название фильма: Лекарство от здоровья

Оригинальное название: Cure For Wellness

О фильме "Лекарство от здоровья":

Молодой амбициозный руководитель получает путёвку в оздоровительный центр в швейцарских Альпах, но в процессе отдыха приходит к выводу, что тут всё нечисто.

В главной роли: Дейн де Хаан.

Режиссёр: Гор Вербински.