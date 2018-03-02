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Название фильма: Третья волна зомби

Оригинальное название: Cured

О фильме "Третья волна зомби":

Эллен Пейдж в ирландском хорроре про то, как исцелённых, не не забывших свои зверства зомби пытаются адаптировать к жизни в обществе.