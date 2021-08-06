Название фильма: Мужские слёзы

Оригинальное название: Cry Macho

О фильме "Мужские слёзы":

Клинт Иствуд в собственном фильме, в котором бывшей звезде родео, у которого когда-то убили жену и ребёнка, поручают привезти пацана из Мексики, где тот живёт со своей пьющей мамашей.