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Мужские слёзы | Трейлеры
Трейлер New :: 06.08.21
Название фильма: Мужские слёзы
Оригинальное название: Cry Macho
Прокат в России фильма "Мужские слёзы": 16 сентября 2021 года
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О фильме "Мужские слёзы":
Клинт Иствуд в собственном фильме, в котором бывшей звезде родео, у которого когда-то убили жену и ребёнка, поручают привезти пацана из Мексики, где тот живёт со своей пьющей мамашей.
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