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Круэлла | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Музыкальный ролик о съёмках New :: 22.05.21

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Все ролики фильма "Круэлла" (18, из них 6 новых)

 
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Название фильма: Круэлла
Оригинальное название: Cruella
Прокат в России фильма "Круэлла": 3 июня 2021 года
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» Блокбастеры » Приключения
О фильме "Круэлла":

Эмма Стоун в роли диснеевской злодейки из «101 далматинца» Круэллы де Виль.

В качестве одного из продюсеров выступила первая исполнительница роли Гленн Клоуз.

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Круэлла:

Круэлла
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Форсаж 9: Гадкий Торетто

Помноженное на киберпанк противостояние братьев Грю со временем теряет всякие берега, перерастая в буквально себе супергеройский комикс. Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь

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» О съёмках
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Любовь, смерть и роботы : Наполнение не гарантирую. | GAGAR1N
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