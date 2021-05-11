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Круэлла | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 12 | постеры | в ролях
Превью 2 New :: 11.05.21
Название фильма: Круэлла
Оригинальное название: Cruella
Прокат в России фильма "Круэлла": 3 июня 2021 года
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О фильме "Круэлла":
Эмма Стоун в роли диснеевской злодейки из «101 далматинца» Круэллы де Виль.
В качестве одного из продюсеров выступила первая исполнительница роли Гленн Клоуз.
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