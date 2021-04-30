|
Круэлла | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 30.04.21
Название фильма: Круэлла
Оригинальное название: Cruella
Прокат в России фильма "Круэлла": 3 июня 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Круэлла":
Эмма Стоун в роли диснеевской злодейки из «101 далматинца» Круэллы де Виль.
В качестве одного из продюсеров выступила первая исполнительница роли Гленн Клоуз.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Круэлла:
Девятаев: Угнать за 180 секунд
Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
Иуда и чёрный мессия: Ангелы и свиньи
Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Дальний космос: Вдали от здравого смысла
» Интервью
29 апреля, четверг
28 апреля, среда
Unicon 2017 фоторепортаж 14-16 мая в Минске, в Беларуси, снова пройдёт самый крупный в стране гиковский фестиваль Unicon Convention...
|
|
|
|
|
«Оскар 2021», фото + подкаст «Гнев человеческий», рецензия «Девятаев», отзыв «Чернобыль», рецензия + подкаст «Ради всего человечества 2», отзыв «Мортал комбат», отзыв «Нечестивые», отзыв «Майор Гром», подкаст «Отец», отзыв «Игрушка для взрослых», отзыв «Дальний космос», отзыв «Иуда и чёрный мессия», отзыв «Поколение Вояджер», отзыв