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Круэлла | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Превью New :: 16.03.21

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Все ролики фильма "Круэлла" (4, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Круэлла
Оригинальное название: Cruella
Прокат в России фильма "Круэлла": 27 мая 2021 года
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» Блокбастеры » Приключения
О фильме "Круэлла":

Эмма Стоун в роли диснеевской злодейки из «101 далматинца» Круэллы де Виль.

В качестве одного из продюсеров выступила первая исполнительница роли Гленн Клоуз.

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Круэлла:

Круэлла
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику

ВандаВижн: Бесконечное мыло
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бонус: часовой подкаст авторов Кинокадра

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Обсуждения стоит лишь вопрос, имеет ли право ли человек оставаться эгоистом. Не в смерти, нет, ведь мы все умрём, а при жизни
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Ввиду полного отсутствия значимых премьер отечественный уикенд неминуемо должен был откатиться до дежурного полумиллиарда за четырёхдневку...

13 марта, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Чернобыль
постеров: +1, кадров: +15
» Поздравление

Звёздный рубеж, Cosmic Sin

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