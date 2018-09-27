|
Крид 2 | Трейлеры
Трейлер 2 New :: 27.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме:
Рецензия » Победа над собой Никита КОМАРОВ
Рецензия » Возвращение Будулая Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Крид 2
Оригинальное название: Creed 2
Прокат в России фильма "Крид 2": 17 января 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Спортивные
О фильме "Крид 2":
Вторая часть спин-оффа про Рокки Бальбоа, в котором продолжаются жизненные драмы и спортивные поединки двух поколений боксёров.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Майкл Б. Джордан, Дольф Лундгрен.
Продюсер и сценарист: Сильвестр Сталлоне.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Крид 2:
Проклятие монахини: Миссия в Румынии
Простая просьба: Привет, мамы
Мэнди: Эпохальное
Касл-Рок: Генри Дивер, эсквайр
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
26 сентября, среда
25 сентября, вторник
» Отрывок
|
|
|
|
|
«Проклятие монахини», рецензия «Хищник», отзыв Сериал «Касл-Рок», отзыв «Простая просьба», рецензия «Мэнди», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Третья волна зомби», отзыв «Альфа», отзыв «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Тёмные отражения», рецензия «Первая реформатская церковь», отзыв