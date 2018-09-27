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Крид 2 | Трейлеры

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Трейлер 2 New :: 27.09.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Крид 2
Оригинальное название: Creed 2
Прокат в России фильма "Крид 2": 17 января 2019 года
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» Голливуд » Спортивные
О фильме "Крид 2":

Вторая часть спин-оффа про Рокки Бальбоа, в котором продолжаются жизненные драмы и спортивные поединки двух поколений боксёров.

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Майкл Б. Джордан, Дольф Лундгрен.

Продюсер и сценарист: Сильвестр Сталлоне.

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Крид 2:

Крид 2
постеры фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Проклятие монахини: Миссия в Румынии

Неспособность фильма сбавить обороты подводит его в другие моменты. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу. Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться

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