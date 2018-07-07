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Крид 2 | Трейлеры
Русский трейлер New :: 07.07.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Крид 2
Оригинальное название: Creed 2
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» Голливуд » Спортивные
О фильме "Крид 2":
Вторая часть спин-оффа про Рокки Бальбоа, в котором продолжаются жизненные драмы и спортивные поединки двух поколений боксёров.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Майкл Б. Джордан, Дольф Лундгрен.
Продюсер и сценарист: Сильвестр Сталлоне.
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