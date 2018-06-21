|
Крид 2 | Трейлеры
Трейлер New :: 21.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме:
Рецензия » Победа над собой Никита КОМАРОВ
Рецензия » Возвращение Будулая Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Крид 2
Оригинальное название: Creed 2
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Спортивные
О фильме "Крид 2":
Вторая часть спин-оффа про Рокки Бальбоа, в котором продолжаются жизненные драмы и спортивные поединки двух поколений боксёров.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Майкл Б. Джордан, Дольф Лундгрен.
Продюсер и сценарист: Сильвестр Сталлоне.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Крид 2:
Суперсемейка 2: Гиперпространственное
Мир будущего: Там ничего нет
Мир Юрского периода 2: Голос динозавра
Восьмое чувство: Финал: Все медленно танцуют
Галерея: Кинотавр 2018
Студия Lucasfilm заморозила работу над сольными проектами о героях вселенной «Звёздных войн»...
Крид 2, Creed 2 new
20 июня, среда
Компания Walt Disney увеличила предложение для приобретения активов холдинга 21st Century Fox до $71...
Компания Disney официально назвала имена новых руководителей анимационного подразделения, которые заменят Джона Лассетера...
Кин, Kin new
Тау, Tau new
|
|
|
|
|