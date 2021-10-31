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Ковбой Бибоп | Трейлеры
о сериале: кадры: 13 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 31.10.21
С русскими титрами.
Название сериала: Ковбой Бибоп
Оригинальное название: Cowboy Bebop
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Ковбой Бибоп":
Джон Чо в игровом сериале «Нетфликс» по мотивам культового анимэ 1998 года. Приключения космического экипажа охотников за головами в космических окрестностях постапокалиптической Земли проходят в жанре нуарного космовестерна под классический джазовый саундтрек Ёко Канно.
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