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Ковбой Бибоп | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 31.10.21

С русскими титрами.



 
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Название сериала: Ковбой Бибоп
Оригинальное название: Cowboy Bebop
Планы выпуска: 2021 год
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Ковбой Бибоп":

Джон Чо в игровом сериале «Нетфликс» по мотивам культового анимэ 1998 года. Приключения космического экипажа охотников за головами в космических окрестностях постапокалиптической Земли проходят в жанре нуарного космовестерна под классический джазовый саундтрек Ёко Канно.

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Ковбой Бибоп:

Ковбой Бибоп
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 13
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Веном 2: Теперь мы встречаемся

«Веном 2» — он про этих двоих. С прошлого фильма их отношения развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят, исключительно ради фан-сервиса

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Хэллоуин убивает: Мифы и пародии
Классический Майерс бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость

Хороший, плохой, коп: Соревнование в харизме
Фильм ощутимо разбит на две части, где в первой — разговорная комедия с неожиданными нуарными оттенками, а вторая — одна большая перестрелка
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Ковбой Бибоп, Cowboy Bebop new
постеров: 2, кадров: 13
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30 октября, суббота

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28 октября, четверг

Непрощённая, Unforgivable new
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