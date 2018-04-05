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Другая сторона, Двойник / Двойник | Трейлеры
Русский трейлер New :: 05.04.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Другая сторона
Оригинальное название: Counterpart
Прокат в России фильма "Другая сторона": 7 февраля 2018 года
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О сериале "Другая сторона":
Фантастический сериал о том, как неприметный клерк обнаруживает, что работает в организации, контролирующей и скрывающей взаимодействие с параллельным миром через спрятанный под Берлином тоннель. В ролях: Джей Кей Симмонс, Оливия Уильямс.
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