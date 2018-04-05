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Название сериала: Другая сторона

Оригинальное название: Counterpart

О сериале "Другая сторона":

Фантастический сериал о том, как неприметный клерк обнаруживает, что работает в организации, контролирующей и скрывающей взаимодействие с параллельным миром через спрятанный под Берлином тоннель. В ролях: Джей Кей Симмонс, Оливия Уильямс.