Рецензия: Сезон 2: С чего всё начиналось

Роман КОРНЕЕВ , 20 февраля 2019

В первом сезоне сериал «Другая сторона» представил искушёному зрителю оригинальную концепцию шпионского противостояния двух расходящихся параллельных реальностей, и это был достаточно оригинальный мир промозглого Берлина, с его тенью берлинской стены и вообще киношной атмосферой слежки всех за всеми. При этом Джей Кей Симмонс удачно изображал двух разных Говардов Силков, один мямля и рохля, но человек в целом хороший, хоть и терпила, другой наглец и шпион, зато способный разруливать непростые ситуации. В принципе, можно было на их противостоянии протянуть ещё сезон, прежде чем история окончательно зайдёт в тупик, но авторы сериала решили так не делать, а напротив, значительно расширить эту достаточно камерную вселенную.

Устремление, несомненно, здравое, парочка Говардов наконец расцепилась, Мира вышла на первый план, за кадром вскоре замаячил и персонаж Джеймса Кромвелла, а с ним и давно анонсированное попадание в «Эхо», а с ним неизбежное разворачивание предыстории появления Врат и вообще откуда есть пошла вся эта тема с расходящимися всё дальше мирами. И самое главное, чего это они так друг друга ненавидят или, по крайней мере, сильно подозревают. Что же тут может быть плохого, вселенная развивается и углубляется, тайны раскрываются пачками, интриги плетутся, «Индиго» шалит, шпиономания ширится, агенты врага повсюду.

Однако по мере того, как сериал потихоньку начинает выползать из вечно ночных полуподвальных локаций на дневной свет, а сюжетные повороты последовательно раскрываются, внезапно выясняется, что предыстория конечно была занимательная и мелодраматичная, но донельзя глупая, какие-то странные учёные-кипячёные под ручки водили хороводы, а потом случилось грехопадение и двойной эцих с гвоздями. А тут такая нестерпевшая Мира принялась бегать по району и растить фанатиков. Да и раскрытое поимённо Управление, будучи решительно десакрализированным, как-то потеряло всякую возможность интриговать, и даже «Эхо» оказалось проходным двором, хотя и со своими локальными находками.

На этом фоне и мудовые рыдания семейства Куэйлов смотрятся более натужно, и внезапно всплывший в сериале немецкий язык вызывал всё больше вопросов по части "а как это у вас вообще тут всё устроено, какое такое ООН, где тут у вас войска НАТО, а?" В общем, лучшим местом сериала по-прежнему были история двух Силков, обогатившаяся ожившей второй женой, и шурами-мурами вокруг неё. Собственно и весь финал в итоге держится на ней, а что там за самопальный «Контагион» за кадром — это уже извините-подвиньтесь. Ну то есть да, этот взгляд на имени «Спенсер», он хорош, но мы же не просто мелодраму сюда пришли смотреть, а шпионскую мелодраму, а её исполнение в виде прикованной наручниками к батарее жены кажется несколько слишком комедийным. В общем, развенчание тайн сериалу на пользу не пошло, и продюсеры этот момент уловили, за неделю до финала втихую сериал закрыв. Отсюда и эти размашистые финальные трупы штабелями. Впрочем, так или иначе «Другая сторона» своё новое слово в жанре сказала, будем ждать теперь второго сезона «Тьмы», там, конечно, не про параллельные реальности, но что-то интонационно общее в сериалах есть.