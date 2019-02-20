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Другая сторона, Двойник / Двойник

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Рецензия: Сезон 2: С чего всё начиналось

Роман КОРНЕЕВ, 20 февраля 2019
Рецензия

В первом сезоне сериал «Другая сторона» представил искушёному зрителю оригинальную концепцию шпионского противостояния двух расходящихся параллельных реальностей, и это был достаточно оригинальный мир промозглого Берлина, с его тенью берлинской стены и вообще киношной атмосферой слежки всех за всеми. При этом Джей Кей Симмонс удачно изображал двух разных Говардов Силков, один мямля и рохля, но человек в целом хороший, хоть и терпила, другой наглец и шпион, зато способный разруливать непростые ситуации. В принципе, можно было на их противостоянии протянуть ещё сезон, прежде чем история окончательно зайдёт в тупик, но авторы сериала решили так не делать, а напротив, значительно расширить эту достаточно камерную вселенную.

Устремление, несомненно, здравое, парочка Говардов наконец расцепилась, Мира вышла на первый план, за кадром вскоре замаячил и персонаж Джеймса Кромвелла, а с ним и давно анонсированное попадание в «Эхо», а с ним неизбежное разворачивание предыстории появления Врат и вообще откуда есть пошла вся эта тема с расходящимися всё дальше мирами. И самое главное, чего это они так друг друга ненавидят или, по крайней мере, сильно подозревают. Что же тут может быть плохого, вселенная развивается и углубляется, тайны раскрываются пачками, интриги плетутся, «Индиго» шалит, шпиономания ширится, агенты врага повсюду.

Другая сторона

Однако по мере того, как сериал потихоньку начинает выползать из вечно ночных полуподвальных локаций на дневной свет, а сюжетные повороты последовательно раскрываются, внезапно выясняется, что предыстория конечно была занимательная и мелодраматичная, но донельзя глупая, какие-то странные учёные-кипячёные под ручки водили хороводы, а потом случилось грехопадение и двойной эцих с гвоздями. А тут такая нестерпевшая Мира принялась бегать по району и растить фанатиков. Да и раскрытое поимённо Управление, будучи решительно десакрализированным, как-то потеряло всякую возможность интриговать, и даже «Эхо» оказалось проходным двором, хотя и со своими локальными находками.

На этом фоне и мудовые рыдания семейства Куэйлов смотрятся более натужно, и внезапно всплывший в сериале немецкий язык вызывал всё больше вопросов по части "а как это у вас вообще тут всё устроено, какое такое ООН, где тут у вас войска НАТО, а?" В общем, лучшим местом сериала по-прежнему были история двух Силков, обогатившаяся ожившей второй женой, и шурами-мурами вокруг неё. Собственно и весь финал в итоге держится на ней, а что там за самопальный «Контагион» за кадром — это уже извините-подвиньтесь. Ну то есть да, этот взгляд на имени «Спенсер», он хорош, но мы же не просто мелодраму сюда пришли смотреть, а шпионскую мелодраму, а её исполнение в виде прикованной наручниками к батарее жены кажется несколько слишком комедийным. В общем, развенчание тайн сериалу на пользу не пошло, и продюсеры этот момент уловили, за неделю до финала втихую сериал закрыв. Отсюда и эти размашистые финальные трупы штабелями. Впрочем, так или иначе «Другая сторона» своё новое слово в жанре сказала, будем ждать теперь второго сезона «Тьмы», там, конечно, не про параллельные реальности, но что-то интонационно общее в сериалах есть.

Другая сторона


 
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Название сериала: Другая сторона
Оригинальное название: Counterpart
Прокат в России фильма "Другая сторона": 7 февраля 2018 года
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» Сериалы » Детективные
        ... » Фантастические
О сериале "Другая сторона":

Фантастический сериал о том, как неприметный клерк обнаруживает, что работает в организации, контролирующей и скрывающей взаимодействие с параллельным миром через спрятанный под Берлином тоннель. В ролях: Джей Кей Симмонс, Оливия Уильямс.

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Другая сторона, Двойник:

Другая сторона, Двойник
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 7
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Другая сторона: Сезон 2: С чего всё начиналось
По мере раскрытия тайн сериал всё больше упрощается, а два Говарда надолго разошлись по разные стороны

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Под титры актёрам даже удаётся внезапно преобразить своих персонажей, сделав их куда более живыми людьми, чем за весь предыдущий фильм

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На фоне покадровых заимствований атмосферу оригинала воспроизвести фактически не удалось

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Авторам удалось продумать квест так, что зритель обо всём догадывается, но не теряет увлечённости происходящим

Лего. Фильм 2: История легушек
Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно
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