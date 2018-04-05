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Другая сторона, Двойник / Двойник

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Рецензия: Берлин-Берлин

Роман КОРНЕЕВ, 5 апреля 2018
Рецензия

Сумрачное противостояние восточного и западного Берлина времён «холодной войны» натолкнуло авторов «Другой стороны» на сложносочинённый заход с противостоянием двух параллельных реальностей, в котором вместо шпионского моста — секретный тоннель, а так всё то же — двойники, шпиономания, проверки на полиграфе и всё дальше расходящиеся реальности. Посреди всего этого правит бал двуликий Джей Кей Симмонс, играющий одновременно мелкого клерка, добродушного, но раздавленного состоянием лежащей в коме жены, и его альтернативную сущность — жёсткого себялюбивого супершпиона, претендующего на обеих жён одновременно. В общем, концепт был ясен уже после просмотра пилота, как и все те приёмчики, которыми будут визуально и сюжетно противопоставлять два мира — особый упор тут ставился на загадочную пандемию, случившуюся в одном из миров, и не затронувшую другой. Сразу начинается игра в месть, теорию заговора и всё такое.

Однако по мере развития сюжета выясняется, что игры в шпионов тут получаются не всегда, а альтернативная история не сильно-то и развивается, да и загадочная «школа» на поверку оказывается не такой уж и загадочной, поскольку местным бойцам явно не хватает фанатичного огня в глазах, все бродят какие-то квёлые, только ноги зачем-то ломают с комментарием «она должна быть в сознании». Но к счастью для сериала, помимо харизмы главактёра, авторам удаётся придумать развесистую параллельную основной линию, которая в итоге оказывается лучшим, что есть в сюжете.

Другая сторона

А именно, перед нами совершенно шикарная мелодраматическая история о том, какими мы могли бы быть, и о втором шансе, и о верности своим близким, и о предательстве самого себя. Всего этого в сериале оказывается так много, что временами герои напрочь забывают о своих шпионских играх, полностью и со вкусом погружаясь во взаимоотношения двойников с их «бывшими» и «альтернативными». Всё это получается очень точно, а главное, в отличие от шпионских игр, очень достоверно, так что на слабости основного сюжета можно и не обращать внимания.

Отдельную нотку сюда привносят две гостевых звезды сериала «Вавилон-Берлин» Тома Тыквера, которые тут играют ровно те же роли, только с внезапно лесбийским уклоном, и это очень мило само по себе, плюс киллерша со шрамом, угодившая в этот своеобразный любовный треугольник, не только трясёт сиськами в кадре, но и успешно играет настоящую взрослую трагедию еловека, который потерял то единственное что имел — другого себя. Потому остаётся надеяться, что уже анонсированный второй сезон продолжит в том же духе, а специфический мир из двух миров станет логичнее и богаче на детали, которых пока серьёзно не хватает.

Другая сторона


 
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Название сериала: Другая сторона
Оригинальное название: Counterpart
Прокат в России фильма "Другая сторона": 7 февраля 2018 года
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» Сериалы » Детективные
        ... » Фантастические
О сериале "Другая сторона":

Фантастический сериал о том, как неприметный клерк обнаруживает, что работает в организации, контролирующей и скрывающей взаимодействие с параллельным миром через спрятанный под Берлином тоннель. В ролях: Джей Кей Симмонс, Оливия Уильямс.

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Другая сторона, Двойник
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 7
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