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Хороший, плохой, коп | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 06.08.21
Название фильма: Хороший, плохой, коп
Оригинальное название: CopShop
Прокат в России фильма "Хороший, плохой, коп": 21 октября 2021 года
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О фильме "Хороший, плохой, коп":
Фрэнк Грилло и Джерард Батлер в боевике Джо Карнахана («День курка») о противостоянии охотников за головами и местной чернокожей женщины-копа в попытке оставить себе одного неприятного заключённого.
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