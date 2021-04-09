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Митчеллы против машин, На связи / На связи | Трейлеры

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Онлайн-трейлер New :: 09.04.21

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Название фильма: Митчеллы против машин
Оригинальное название: Mitchells vs. the Machines
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О фильме "Митчеллы против машин":

Режиссёры Майк Рианда и Джефф Роу («Гравити Фолз») и продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные») представляют семейное приключение в мире сошедших с ума гаджетов.

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Митчеллы против машин, На связи:

Митчеллы против машин, На связи
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 3

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