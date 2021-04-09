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Митчеллы против машин, На связи / На связи | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский онлайн-трейлер New :: 09.04.21
Название фильма: Митчеллы против машин
Оригинальное название: Mitchells vs. the Machines
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Митчеллы против машин":
Режиссёры Майк Рианда и Джефф Роу («Гравити Фолз») и продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные») представляют семейное приключение в мире сошедших с ума гаджетов.
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