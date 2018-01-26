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Пассажир | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 26.01.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Пассажир
Оригинальное название: Commuter
Прокат в России фильма "Пассажир": 8 марта 2018 года
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О фильме "Пассажир":
Возвращающийся на электричке домой бизнесмен оказывается вовлечённым в криминальную историю.
В ролях: Лайам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон. Режиссёр: Хауме Коллет-Серра.
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