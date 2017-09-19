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Пассажир | Трейлеры
Трейлер New :: 19.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Пассажир
Оригинальное название: Commuter
Прокат в России фильма "Пассажир": 11 января 2018 года
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О фильме "Пассажир":
Возвращающийся на электричке домой бизнесмен оказывается вовлечённым в криминальную историю.
В ролях: Лайам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон. Режиссёр: Хауме Коллет-Серра.
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