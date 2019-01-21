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Снегоуборщик, Хладнокровное преследование / Хладнокровное преследование | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 21.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Снегоуборщик
Оригинальное название: Cold Pursuit
Прокат в России фильма "Снегоуборщик": 7 февраля 2019 года
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О фильме "Снегоуборщик":
Лайам Нисон в приполярной истории холодной мести местному наркобизнесу.
Также в ролях: Эмми Россум, Лора Дерн.
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