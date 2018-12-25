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Снегоуборщик, Хладнокровное преследование / Хладнокровное преследование | Трейлеры

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Дублированный TV-ролик New :: 25.12.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Снегоуборщик
Оригинальное название: Cold Pursuit
Прокат в России фильма "Снегоуборщик": 7 февраля 2109 года
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О фильме "Снегоуборщик":

Лайам Нисон в приполярной истории холодной мести местному наркобизнесу.

Также в ролях: Эмми Россум, Лора Дерн.

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Снегоуборщик, Хладнокровное преследование:

Снегоуборщик, Хладнокровное преследование
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Маугли: Одной крови
Натурализм моделек превратил весь зверинец в какой-то заштатный собачий приют, или трэшовый цирк животных

Американские животные: Экстрим-лайт
Фильм здорово стартует, небанально, лихо играя монтажными склейками и выгибая кинематографическую реальность, но потом начинает буксовать

Рома: Открытый космос
Инстинкты режиссёра слишком популистские, чтобы позволить его творению уйти в захватывающую абстракцию, но слишком отстранённые, чтобы сделать из него живую, насыщенную драму

Гринч: Козёл и олень
Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика

Аквамен: Русалочка
«Аквамен» даёт надежду, что «Уорнеры» выберутся из тупика, куда сами себя загнали
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