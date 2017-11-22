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Тайна Коко | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 22 | трейлеры: 19 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Отрывок 2 New :: 22.11.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
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Название фильма: Тайна Коко
Оригинальное название: Coco
Прокат в России фильма "Тайна Коко": 23 ноября 2017 года
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О фильме "Тайна Коко":
12-летний мальчик, который хочет стать музыкантом, раскрывает вековую тайну, которая приводит к воссоединению семьи. По мотивам мексиканского народного праздника День мёртвых.
В озвучке: Гаэль Гарсия Берналь.
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Тайна Коко:
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Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
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