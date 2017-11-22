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Название фильма: Тайна Коко

Оригинальное название: Coco

О фильме "Тайна Коко":

12-летний мальчик, который хочет стать музыкантом, раскрывает вековую тайну, которая приводит к воссоединению семьи. По мотивам мексиканского народного праздника День мёртвых.

В озвучке: Гаэль Гарсия Берналь.