|
Парадокс Кловерфильда
Рецензия: Монстро на орбите
Потрясающая грация, с которой Джей-Джей Абрамс тащит проекты, не связанные вообще ничем, кроме его фамилии в титрах, в один франчайз, не может не вызывать уважения. Почему «Кловерфильд»? Чтобы никто не догадался. Вот и на этот раз, даже если не очень вглядываться, видно, что станция «Парадокса Кловерфильда» изначально называлась «Гелиос», а финальный кадр тут не более логичен, чем, скажем, финал «Кловерфильда, 10». Любопытно, под каким соусом был притянут к этой залипухе сюжет невзлетевшего третьего фильма, однако четвёртый всё-таки вышел, хоть и на подбирающем нынче с пола любую каку «Нетфликсе».
Итак, на Земле назревают войны за остатки энергоресурсов, а на орбите вращается станция, долженствующая добыть уже для планеты вожделенный термояд, потому как внизу его добывать опасно. Но годы идут, а с термоядом никак не складывается. Кончается тем, что во время очередного запуска станция сталкивается с бозоном Хиггса (так в тексте), после чего рикошетом отлетает в параллельную реальность, где копия этой станции оказывается в океане и вообще всё плохо, а выжившая версия вместе с командой и подозрительной гражданкой из альтернативного экипажа оказывается не пойми где и принимается решать проблему возвращения домой при помощи местной версии синего скотча.
Такая, если хотите смесь попсовой версии «Европы репорт», «Пекла» и прошлогоднего «Живого». Небезынтересная до некоторых пор, со своими находками (рука — вообще лучший персонаж кинофантастики лет за пять, даром что в «Семейке Аддамс» было смешнее), с каким-никаким саспенсом, относительно живыми персонажами и вообще вполне завлекательная.
До некоторых пор. А именно, когда ровно на середине все тузы в рукавах сценаристов заканчиваются (гироскоп? вы серьёзно?) и начинается мутная хрень с возвращением пистолета и суетой вокруг вентиляции, вот это всё совершенно не прокатывает, да ещё и сам сюжет, только-только разогнавшись, надолго застревает в истории про пресловутый пожар, который сам по себе и был бы неплох, но не в этом фильме, да и в «Рике и Морти» казус с альтернативными версиями себя обыгран уже миллион раз, причём куда лучше и интереснее.
Дорисованными впоследствии спецэффектами тоже погоды не сделаешь — аттракцион есть аттракцион, на общий сюжет он никак не влияет, а идиотизмом происходящего начинает только раздражать. С тем же успехом их сразу могла начать кушать эцсамая зверушка, причём непосредственно в космусе, почему нет. Затяжная интерлюдия на Земле тоже невесть какой двигатель прогресса — когда мужик с девочкой оказываются чуть не в том самом схроне, это вызывает, конечно, некоторое «хи-хи» у зрителя, но вряд ли именно такая реакция задумана авторами.
В итоге получается неплохая заявка на космотриллер, но начатая за здравие, эта история в концу скатывается в за упокой, где большинство членов команды гибнут по причине идиотизма сценария, а вовсе не в борьбе за термояд для всего человечества.
Название фильма: Парадокс Кловерфильда
Оригинальное название: Cloverfield Paradox
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Фантастика
О фильме "Парадокс Кловерфильда":
Экипаж космической станции борется за выживание после инцидента в ходе научного эксперимента на борту.
Джей-Джей Абрамс продолжает выпускать фантастические триллеры под брэндом «Кловерфильда», на этот раз для «Нетфликс». В ролях: Элизабет Дебики, Даниэль Брюль.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Парадокс Кловерфильда:
Парадокс Кловерфильда: Монстро на орбите
Купи меня: Объективации псто
Новинки марта: «Излом времени», «Лара Крофт», «Первому игроку приготовиться»
Чёрная Пантера: Мы найдём компромисс
Леди Бёрд: Улететь и вернуться
Фонд кино собрал данные по прокату российских фильмов в 2017 году за рубежом...
Пополнился актёрский состав девятого фильма Квентина Тарантино. Наряду c ранее объявленным Леонардо ди Каприо подтвердилось также участие в картине Брэда Питта. Кроме...
Телевизионное подразделение Paramount Television начало разработку русскоязычного телепроекта, который поставит Андрей Звягинцев...
Ральф против интернета, Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 new
Прокат в России: 22 ноября 2018 года
28 февраля, среда
Сценарист триллера «Куб» Грэм Мэнсон заменил Джоша Фридмана на посту шоураннера телепроекта «Сквозь снег» канала TNT...
Кабельная телесеть Paramount Network совместно с кинокомпанией Network Entertainment разработает документальный фильм о жизни и карьере актёра Пола Уокера. Режиссёрское...
|
|
|
|
|
Берлинале 2018, фоторепортаж «Чёрная пантера», рецензия «Лёд», рецензия «Парадокс Кловерфильда», отзыв «О чём говорят мужчины 3», отзыв «Все деньги мира», отзыв «50 оттенков свободы», отзыв «Смерть Сталина», отзыв «Рубеж», рецензия «Купи меня», отзыв «Движение вверх», рецензия «Леди Бёрд», отзыв «Три биллборда», отзыв