Рецензия: Монстро на орбите

Роман КОРНЕЕВ , 1 марта 2018

Потрясающая грация, с которой Джей-Джей Абрамс тащит проекты, не связанные вообще ничем, кроме его фамилии в титрах, в один франчайз, не может не вызывать уважения. Почему «Кловерфильд»? Чтобы никто не догадался. Вот и на этот раз, даже если не очень вглядываться, видно, что станция «Парадокса Кловерфильда» изначально называлась «Гелиос», а финальный кадр тут не более логичен, чем, скажем, финал «Кловерфильда, 10». Любопытно, под каким соусом был притянут к этой залипухе сюжет невзлетевшего третьего фильма, однако четвёртый всё-таки вышел, хоть и на подбирающем нынче с пола любую каку «Нетфликсе».

Итак, на Земле назревают войны за остатки энергоресурсов, а на орбите вращается станция, долженствующая добыть уже для планеты вожделенный термояд, потому как внизу его добывать опасно. Но годы идут, а с термоядом никак не складывается. Кончается тем, что во время очередного запуска станция сталкивается с бозоном Хиггса (так в тексте), после чего рикошетом отлетает в параллельную реальность, где копия этой станции оказывается в океане и вообще всё плохо, а выжившая версия вместе с командой и подозрительной гражданкой из альтернативного экипажа оказывается не пойми где и принимается решать проблему возвращения домой при помощи местной версии синего скотча.

Такая, если хотите смесь попсовой версии «Европы репорт», «Пекла» и прошлогоднего «Живого». Небезынтересная до некоторых пор, со своими находками (рука — вообще лучший персонаж кинофантастики лет за пять, даром что в «Семейке Аддамс» было смешнее), с каким-никаким саспенсом, относительно живыми персонажами и вообще вполне завлекательная.

До некоторых пор. А именно, когда ровно на середине все тузы в рукавах сценаристов заканчиваются (гироскоп? вы серьёзно?) и начинается мутная хрень с возвращением пистолета и суетой вокруг вентиляции, вот это всё совершенно не прокатывает, да ещё и сам сюжет, только-только разогнавшись, надолго застревает в истории про пресловутый пожар, который сам по себе и был бы неплох, но не в этом фильме, да и в «Рике и Морти» казус с альтернативными версиями себя обыгран уже миллион раз, причём куда лучше и интереснее.

Дорисованными впоследствии спецэффектами тоже погоды не сделаешь — аттракцион есть аттракцион, на общий сюжет он никак не влияет, а идиотизмом происходящего начинает только раздражать. С тем же успехом их сразу могла начать кушать эцсамая зверушка, причём непосредственно в космусе, почему нет. Затяжная интерлюдия на Земле тоже невесть какой двигатель прогресса — когда мужик с девочкой оказываются чуть не в том самом схроне, это вызывает, конечно, некоторое «хи-хи» у зрителя, но вряд ли именно такая реакция задумана авторами.

В итоге получается неплохая заявка на космотриллер, но начатая за здравие, эта история в концу скатывается в за упокой, где большинство членов команды гибнут по причине идиотизма сценария, а вовсе не в борьбе за термояд для всего человечества.