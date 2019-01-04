|
Близко | Трейлеры
Трейлер New :: 04.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Близко
Оригинальное название: Close
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Близко":
Нуми Рапас в женском экшн-боевике, снятом для «Нетфликс».
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Близко:
Мэри Поппинс возвращается: Майкл и Джейн
Т-34: Танковый биатлон
Новинки 2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор», «Звёздные войны 9» и кинокомиксы
Нарко: Мексика: Пацан к успеху шёл
Чёрное зеркало: Брандашмыг: Летсплэй
3 января, понедельник
Т-34 : без заголовка | Дядя Митяй
Четыре танкиста и собака (в роли последней - обожаемая мной после "Лета" Ирина Старшенбаум; ну просто другого назначения... далее
2 января, понедельник
К началу нового года российский прокат подошёл в достаточно разогретом состоянии, чтобы не беспокоиться о сборах...
31 декабря, понедельник
Предновогодний уикенд в российском прокате традиционно показывает проходные цифры, однако по нему принято гадать...
30 декабря, воскресенье
Рождество за океаном в этом году неудобно пришлось на вторник, потому пиковые сборы формально пришлись не на уикенд хоть в каком расширительном смысле...
|
|
|
|
|
2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор» «Т-34», отзыв 2018: Лучшие и худшие «Чёрное зеркало: Брандашмыг», отзыв «Аквамен», рецензия «Мэри Поппинс возвращается», отзыв «Гринч», отзыв «Человек-паук», отзыв «Птичий короб», отзыв «Бамблби», отзыв «Под Сильвер-Лэйк», отзыв «Кажется, мы остались одни», отзыв «Нарко: Мексика», 1 сезон, отзыв