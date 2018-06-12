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Название фильма: Город лжи

Оригинальное название: City of Lies

О фильме "Город лжи":

Опальный детектив спустя много лет возвращается к главному делу своей жизни — расследованию убийства легендарных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига, которое он в своё время провалил.

В ролях: Джонни Депп, Форест Уитакер.