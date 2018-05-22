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Город лжи | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 22.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Город лжи
Оригинальное название: City of Lies
Планы выпуска: 2018 год
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» Голливуд » Детективы
        ... » Криминальные
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Город лжи":

Опальный детектив спустя много лет возвращается к главному делу своей жизни — расследованию убийства легендарных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига, которое он в своё время провалил.

В ролях: Джонни Депп, Форест Уитакер.

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Город лжи:

Город лжи
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

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