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Круг | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 10.02.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Круг
Оригинальное название: Circle
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О фильме "Круг":
Девушка получает работу в могущественной корпорации Круг, предлагающей людям сделать публичными все аспекты своей жизни.
В ролях: Эмма Уотсон, Том Хэнкс.
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