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Чак | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 05.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Чак
Оригинальное название: Chuck
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» Голливуд » Спортивные
О фильме "Чак":
Биографический фильм о боксёре Чаке Вепнере, чей бой с Мохаммедом Али вдохновил Сталлоне на «Рокки».
В ролях: Лив Шрайбер, Наоми Уоттс, Рон Перлман, Элизабет Мосс.
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