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Кристофер Робин | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 25.05.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Кристофер Робин
Оригинальное название: Christopher Robin
Прокат в России фильма "Кристофер Робин": 2 августа 2018 года
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О фильме "Кристофер Робин":
Повзрослевший и погрязший в рутине Кристофер Робин встречает друга детства — медвежонка Винни. Режиссёр: Марк Форстер.
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