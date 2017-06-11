Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...

Натан Филлион получил постоянную роль во втором сезоне сериала для Netflix «Лемони Сникет: 33 несчастья»...

Китайская актриса Чжан Цзыи примет участие в съёмках приключенческого экшен-фильма для кинокомпаний Legendary и Warner Bros...

Джон Хэмм вливаетсяя в актёрский состав комедии «Салочки» режиссёра Джеффа Томсича, до сих пор работавшего для телевидения...

Форест Уитакер и Тео Джеймс сыграют ведущие роли в постапокалиптическом триллере для Netflix «Как это закончилось». Режиссёр картины — Дэвид М...