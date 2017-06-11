|
Чёрная вода | Трейлеры
Трейлер New :: 11.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Чёрная вода": 13 июля 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О фильме "Чёрная вода":
Трое молодых людей приезжают в деревенскую глушь и заселяются в старом корабле, у которого дурная слава.
Режиссёр: Роман Каримов.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Чёрная вода:
Галерея: Кинотавр 2017
Мумия: Хороня заживо
Его собачье дело: А мне все равно
Время псов: Бегом от сюжета
20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Чёрная вода new
» Трейлер
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
10 июня, суббота
Главным редактором журнала «Искусство кино» назначен кинокритик Антон Долин...
Натан Филлион получил постоянную роль во втором сезоне сериала для Netflix «Лемони Сникет: 33 несчастья»...
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 3 августа 2017 года
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
» Трейлер
9 июня, пятница
Китайская актриса Чжан Цзыи примет участие в съёмках приключенческого экшен-фильма для кинокомпаний Legendary и Warner Bros...
Джон Хэмм вливаетсяя в актёрский состав комедии «Салочки» режиссёра Джеффа Томсича, до сих пор работавшего для телевидения...
Форест Уитакер и Тео Джеймс сыграют ведущие роли в постапокалиптическом триллере для Netflix «Как это закончилось». Режиссёр картины — Дэвид М...
|
|
|
|
|
Кинотавр 2017, фоторепортаж «Мумия», рецензия «Его собачье дело», рецензия «Чудо-женщина», рецензия «Время псов», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Пираты Карибского моря 5», рецензия «Чужой: Завет», рецензия «Твин Пикс», отзыв «Спасатели Малибу», отзыв Каннский кинофестиваль, фоторепортаж Главные сериалы лета, анонс