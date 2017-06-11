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Чёрная вода | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 11.06.17 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Чёрная вода": 13 июля 2017 года
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О фильме "Чёрная вода":

Трое молодых людей приезжают в деревенскую глушь и заселяются в старом корабле, у которого дурная слава.

Режиссёр: Роман Каримов.

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Чёрная вода:

Чёрная вода
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 1

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