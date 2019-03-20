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Дитя во времени | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 20.03.19 ссылка на ролик
Название фильма: Дитя во времени
Оригинальное название: Child in Time
Планы выпуска: 2017 год
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О фильме "Дитя во времени":
Британская телевизионная драма с Бенедиктом Камбербэтчем в роли успешного детского писателя Стивена Льюиса, маленькая дочь которого однажды неожиданно исчезает.
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