Пацаны, я конечно извиняюсь но фильм полная шляпа. Какие то нелепые длинноты в кафе, музыка, девушка, немой ниггер… Да было пару приятных моментов с Субару и Эскалейдом но в остальном… Как прошел кастинг этот птенец? А... далее

Главный приз XXVI «Киношока» достался якутской драме Главный приз XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок» — «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм — достался якутской мелодраме...

Напарник new