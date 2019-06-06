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Чернобыль | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 06.06.19

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Все ролики сериала "Чернобыль" (3, из них 3 новых)

 
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Название сериала: Чернобыль
Оригинальное название: Chernobyl
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Чернобыль":

Британского производства мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгаард, Эмили Уотсон.

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Чернобыль:

Чернобыль
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 18
трейлеры: 3

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