Название сериала: Чернобыль

Оригинальное название: Chernobyl

О сериале "Чернобыль":

Британского производства мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгаард, Эмили Уотсон.