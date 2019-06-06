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Чернобыль | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 18 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 06.06.19
Название сериала: Чернобыль
Оригинальное название: Chernobyl
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Чернобыль":
Британского производства мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгаард, Эмили Уотсон.
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Чернобыль:
Чернобыль: Запроектная авария
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