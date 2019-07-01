|
Ангелы Чарли | Трейлеры
о фильме: кадры: 18 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 01.07.19
Название фильма: Ангелы Чарли
Оригинальное название: Charlie's Angels
Прокат в России фильма "Ангелы Чарли": 14 ноября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Ангелы Чарли":
Режиссёр, сценарист и продюсер Элизабет Бэнкс представляет перезапуск экшн-комедии 2000 года по мотивам телесериала 1970-х годов с Кристен Стюарт в главной роли.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ангелы Чарли:
Новинки июля: «Человек-паук: вдали от дома» и «Король Лев»
Курск: Она утонула
Тьма: 2 сезон: Sic mundus
История игрушек 4: Американские игрушки
Битва за Землю: Хитрый план
30 июня, воскресенье
Если за океаном равного соревнования главного новичка и прежнего лидера не получилось, то у нас они не только успешно бодались...
Вослед минорным прошлонедельным ожиданиям единоличный лидер заокеанского проката «История игрушек 4» продолжил череду несколько чрезмерных...
29 июня, суббота
» Отрывок
28 июня, пятница
|
|
|
|
|
«История игрушек 4», отзыв «Люди в чёрном: Интернэшнл», рецензия Кинотавр 2019, фото «Битва за Землю», отзыв «Чёрное зеркало», 5 сезон, отзыв «Годзилла 2», отзыв «Дитя робота», отзыв «Чернобыль», отзыв «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв «Курск», рецензия «Тёмный Феникс», рецензия «Тьма», 2 сезон, отзыв