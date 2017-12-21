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Название фильма: Чаппаквиддик

Оригинальное название: Chappaquiddick

О фильме "Чаппаквиддик":

Политическая драма о событиях 1969 года, когда жизнь и карьера Теда Кеннеди пошли под откос после автомобильной катастрофы, в которой погибла участница его предвыборной кампании Мэри Джо Копене, когда Кеннеди не справился с управлением и его машина упала с моста в воду. В ролях: Кейт Мара, Джейсон Кларк, Эд Хелмс.