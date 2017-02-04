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Шанс
Рецензия: Американская история ХЗ
Между сериалами, где Хью Лори выступил продюсером, оказывается слишком много общего, чтобы не заметить сходства. Как и в случае с «Ночным администратором», «Шанс» представляет нам чистый актёрский бенефис между тремя антагонистами, заранее поставленными в позицию сложносочинённого конфликта вокруг «женщины в запутанной ситуации». При этом в сюжете обязательно фигурируют мрачные фигуры, женские трупы, а сам по себе сценарий представляет собой попытку снять производственную драму о скучнейшей на свете профессии. Надо понимать, что и судебный психиатр, и ночной портье по степени скуки превосходят таких монстров некинематографичности, как продавец на заправке, а о них фильмы снимают с завидной регулярностью.
И вот, значит, очередной «вовсе не Хаус» на сложных щах, вызванных разводом и девичьей фамилией, ввязывается в мутные отношения с одной стороны с чужой пациенткой, страдающей от расщепления личности по причине побоев мужем-грязным копом, а с другой — с помощником местной инкарнации Моргана Фримана — явно слабым на голову ветераном по имени Ди. И вот в этом чёрном квадрате начинает разворачиваться квазидетектив в стиле «Во все тяжкие», где главный герой постепенно из законопослушного члена общества превращается в аутло с трупами за спиной.
При этом если в истории про Хайзенберга на переход на тёмную сторону силы ушёл весь первый сезон, то тут хватает буквально пары серий, как в ход идут ножи в тёмном переулке. В остальном продюсерам «Шанса» также не хватает терпения — внезапные матримониальные поползновения, обширно рассыпанные вокруг ГГ тяжёлые психиатрические диагнозы (зачем была история с дочей так по итогам сезона понятнее и не стало), мутная пассия, ещё более мутное её «альтер-эго», всё это, помноженное на очень выспренный конферанс за кадром и тяжеловесную операторскую работу в стиле «художник ищет кадр», мгновенно пересекает границу претенциозности.
Навороченное было необходимо поддержать соответствующим уровнем сложности сюжета, чтобы обосновать все эти словеса, градус конфликта должен был расти и расти, но увы, как и в «Ночном администраторе», сценаристы категорически не справились с задачей. По сути, сезон заканчивается полным пшиком, гордиевы узлы разрубаются пачками, а персонажи ведут себя подобно тупым марионеткам, которые вынуждены следовать дёрганию верёвочек, но зачем они поступают так, а не иначе, в чём их мотивация — они не в курсе, умудряясь за одну серию три раза метнуться туда и сюда, что в итоге выливается в монологи двух тупых следаков, как бы хором намекающих, что я за тобой буду следить, Джон Доу. От жеж.
Название сериала: Шанс
Оригинальное название: Chance
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» Сериалы » Драматические
... » Криминальные
О сериале "Шанс":
Хью Лори снова играет доктора. Только теперь — судебного психиатра, живущего в мире диагнозов, опасных пациенток, полицейской коррупции и психических заболеваний.
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