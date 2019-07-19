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Кошки | Трейлеры
о фильме: кадры: 12 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 19.07.19
Название фильма: Кошки
Оригинальное название: Cats
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О фильме "Кошки":
Режиссёр Том Хупер представляет экранизацию знаменитого бродвейского мюзикла.
В ролях: Идрис Эльба, Джуди Денч, Йен Маккеллен, Тейлор Свифт, Рэй Уинстон, Дженнифер Хадсон.
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