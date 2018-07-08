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Шпионская игра | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 08.07.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Шпионская игра
Оригинальное название: Catcher Was a Spy
Прокат в России фильма "Шпионская игра": 2 августа 2018 года
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О фильме "Шпионская игра":
Шпионский триллер про выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, который живёт двойной жизнью, работая в Управлении стратегических служб (организация — предшественник ЦРУ).
В ролях: Пол Радд, Гай Пирс, Марк Стронг, Пол Джиаматти, Сиенна Миллер.
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