|
Шпионская игра | Трейлеры
Трейлер New :: 04.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Шпионская игра
Оригинальное название: Catcher Was a Spy
Прокат в России фильма "Шпионская игра": 19 июля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Шпионская игра":
Шпионский триллер про выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, который живёт двойной жизнью, работая в Управлении стратегических служб (организация — предшественник ЦРУ).
В ролях: Пол Радд, Гай Пирс, Марк Стронг, Пол Джиаматти, Сиенна Миллер.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Шпионская игра:
Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат
Собибор: Деды страдали
Родина: 7 сезон: Русский след
Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
Смешарики. Дежавю: Что говорить когда нечего говорить
80-летний комедийный актёр Билл Косби и 84-летний режиссёр Роман Полански исключены из состава Американской академии киноискусств за нарушение кодекса поведения. Решение...
Бенедикт Камбербэтч сыграет британского шпиона Гревилла Мейнерда Винна в фильме «Железная кора»...
Джейк Гилленхааль исполнит главную роль в байопике «Американец», рассказывающей о жизни и карьере знаменитого американского дирижёра...
3 мая, четверг
Телохранители Джонни Деппа Юджин Арбелоа и Мигель Санчез подали в суд на голливудскую знаменитость...
После короткого уикенда отечественный прокат, оставленный без толкового лидера, попытался за три дня майских выходных отыграться за недополученную накануне прибыль...
Режиссёр Бернардо Бертолуччи, представляя отрестраврированную копию своей картины «Последнего танго в Париже» на кинофестивале в Бари...
Дэдпул 2, Deadpool 2
Прокат в России: 17 мая 2018 года
» TV-ролик
2 мая, среда
|
|
|
|
|