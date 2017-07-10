Рецензия: Проба

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 10 июля 2017

«Каслвания» — аккуратный заход Netflix на территорию сразу аниме и видеоигр, то есть, всего того, что традиционная голливудская индустрия до сих пор не может осмыслить. Напомню, что «Каслвания» — очень старая и большая игровая франшиза про Дракулу и охотников на него из рода Бельмонтов. Она люто пафосная и максимально готичная. То есть, совсем не такая, чтобы собрать сегодня в кинотеатрах большие деньги. Больше того, сама Netlix либо приняла совсем минимальное участие в создании этого мультфильма, либо проявила необычную для себя осторожность. Потому что первый сезон «Каслвании» состоит из четырёх эпизодов по двадцать минут.

Поэтому выглядит логично — как разрезанный пилот. Особенно под конец, когда понимаешь, что первый эпизод про Дракулу — это пролог к остальным трём про охотника на вампиров Бельмонта. За весь сезон набирается только одна завершённая одна, и то второстепенная — у епископа, который сжёг на костре жену Влада Цепеша, чем свёл того с ума и этим запустил сюжет. Он же, получается, главный злодей. Пока Дракула оставлен на будущее, Бельмонт разбирается с тоталитарным режимом религиозного фанатика. Всё это происходит уже после того, как Дракула в трауре намножил армию демонов и устроил апокалипсис.

Потом оказывается, что реки крови, кишки на дорогах и стаи демонов из первой серии — это лучшее за сезон, вершина его брутальности, а также вершина экшена. Дальше — мельче. Для всех, кроме епископа и мёртвой жены, история только начинается. Полтора часа уходит лишь на знакомство. На обозначение вектора. Мультфильм объясняет кто, откуда и в чём его мотивация — и тут же заканчивается. Повезло, что Netflix сразу объявила о расширенном втором сезоне, конвертировав большую часть разочарования в надежду.

Но есть и другие плохие вещи, которые никак не перекрыть. Например, второй и третий эпизоды — это почти мусор. Их спокойно можно было слить в один. Любая стычка, едва ли не каждый поступок в сериале сопровождается долгой словесной прелюдией. Драгоценные минуты уходят на пустой трёп, на проговаривание лора, на пафосные перебранки. Аж пять минут пилота потратили на рассказ не лучшего анекдота.

Хотя дальше шутки удачнее. Да и Бельмонт — такой классический хмурый циник, который хочет только бухать и чтобы его не трогали. Хотя его логановский характер и портит смазливая яойная внешность.

Ну, и выглядит аниме дёшево. Рисовали корейцы за еду. Сегодня, правда, даже японцы иногда дают рисовать корейцам, но это всё не оправдание. Сопоставить с «Охотником на вампиров Ди» 1985 года — и неловко. Хоть плачь. А ведь в каком-то смысле это пилот не только «Каслвании», но и «Кредо убийцы» — по нему Ади Шанкар, сын индийского банкира и голливудский гик-продюсер, тоже хочет сделать аниме для Netflix. Шанкар славится тем, что продюсирует то, что другие продюсировать боятся, но в данном случае если выбирать между слабым мультфильмом и ничем, то ещё непонятно, что лучше.