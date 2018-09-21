Рецензия: Генри Дивер, эсквайр

Роман КОРНЕЕВ , 21 сентября 2018

У этой затеи с самого начала обозначилось две неустранимых проблемы, причём от обеих можно было решительно избавиться ещё до начала съёмок. Первую из них ещё можно как-то объяснить, мол, отсылки к стивенкинговской классике, встречайте антологию самого культового из придуманных топонимов Стивена Кинга, однако по факту само название воображаемой тюрьмы Шоушенк в общественном сознании уже слишком закреплено за одноимённым фильмом Дарабонта, а потому каждым своим упоминанием вызывает реакцию, близкую к недоумению. Но, повторюсь, допустим, хотя авторам хватило ума назвать сериал «Касл-Рок», а не «Тени Шоушенка» или как-то так, значит, некоторая неуверенность в результатах прямой конкуренции всё-таки у Джей-Джей Абрамса и его подопечных имелась.

А вот от другой проблемы можно и нужно было избавляться сразу. А именно, поскольку сериал представляет собой достаточно сложную мешанину из параллельных временных и персонажных линий с большим количеством флэш-бэков и флэш-форвардов, то авторам предстояло перемешать все эти вынужденные самоповоторы таким образом, чтобы зритель с одной стороны успевал следить за развитием сюжета, с другой — достаточно равномерно распределить зрительское внимание по десятисерийному полотну. А вот это не удалось вообще. То есть нас сразу знакомят со всеми главными героями, но большую часть сериала мы недоумеваем, кто все эти люди и зачем они нам должны быть интересны, а начиная с определённого момента — не понимаем, нафига было тянуть шесть серий кота за хвост, устраивая из сериала не то недо-твинпикс, не то потусторонний хоррор, когда на самом деле в основе лежит вполне занятная концепция, по недоразумению полностью сконцентрированная в сериях номер 7-9 и полностью сливаемая в финале в унитаз.

То есть однажды, успев подивиться неспособности авторов сконцентрироваться хоть на одной из заявленных тем (тут и Шоушенк с его тайнами, и домашнее насилие, и религиозный психоз, и тот самый банальный ужастик про потустороннее, и просто линчевский сюр, но очень неловкий), зритель выясняет, что на самом деле это история про параллельные реальности вроде немецкой «Тьмы», где есть и должным образом расставленные рифмы (когда выясняется, что обоих персонажей действительно зовут Генри Дивер, а это в начале попросту зажёвывается), и серьёзная жизненная драма про альцгеймер (лучшее место сериала), и истинная, а не надуманная сложносочинённость.

И там где первую половину сериала можно спокойно смотреть, иногда даже не морщась, то во второй половине внезапное откровение успехов сериала сопровождается недоумением, где ж вы раньше были. То есть вот это всё у вас в сценарии было прописано с самого начала, но вы тратили время на маньяка-охранника, самоубийство полупрозрачного начтюрьмы, историю с голосами в голове и так далее? Зачем?! Ну и окончательно опускаются руки в том самом финале, когда мы, словно ничего не было, снова возвращаемся в ту самую клетку к той самой идее запертого в турме чистого зла. Осталось только окончательно плюнуть на всё и заставить-таки чувака зловеще улыбнуться на камеру. Впрочем, сериал уже продлили на второй сезон, и там это вполне ещё можно будет не раз проделать.