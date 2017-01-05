|
Тачки 3 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Тизер 2 New :: 05.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тачки 3
Оригинальное название: Cars 3
Прокат в России фильма "Тачки 3": 15 июня 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Тачки 3":
Молния Маккуин решает доказать новому поколению гонщиков, что он всё ещё может участвовать в заездах.
В оригинале роль Маккуина озвучил Оуэн Уилсон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Тачки 3:
Викинг: Трудно быть фильмом
Шерлок: Начало сезона: Офигевая с М
Новинки 2017: «Призрак в доспехах», «Чужой: завет», «Бегущий по лезвию 2049»
Дед Мороз. Битва магов: Вымораживая
2016: Итоги года кино
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на соискание своей ежегодной награды...
Невзирая на продолжающийся кризис, 2016 киногод стал для отечественного бокс-офиса не просто рекордным...
Тачки 3, Cars 3
Прокат в России: 15 июня 2017 года
» Тизер 2
» Отрывок
Красавица и чудовище, Beauty and the Beast
Прокат в России: 16 марта 2017 года
Мир Дикого запада : Как баба становилась человеком | GAGAR1N
Сразу суть стены ниже, дабы сложнее было бы вычитать не присутствующие слова... далее
4 января, среда
Первый эпизод четвёртого сезона сериала «Шерлок», премьера которого состоялась 1 января, оказался одной из самых популярных телепрограмм в Великобритании. Как сообщает...
Уна, Una new
Обитель зла: Последняя глава, Resident Evil: The Final Chapter
Прокат в России: 16 февраля 2017 года
» Отрывок
|
|
|
|
|
«Викинг», рецензия 2017: новинки года 2016: Лучшее и худшее, итоги года «Шерлок», начало 4 сезона, отзыв «Дед Мороз. Битва магов», рецензия «Восьмое чувство», спецвыпуск, отзыв «Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия «Пассажиры», отзыв 2016: Мировой бокс-офис за год, итоги Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв